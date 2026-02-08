Jovem surta e ameaça se jogar de prédio em condomínio de Campo Grande

Uma jovem em surto mobilizou as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros durante o começo da tarde deste domingo (8), em um condomínio localizado na região do Bairro Rita Vieira.
Conforme as informações encaminhadas para reportagem, ela é mãe solteira de uma criança de 2 anos. Ao ter uma forte crise de ansiedade, ela ficou sentada na janela do apartamento em que mora ameaçando se jogar.
Por residir no sétimo andar, a situação está sendo conduzida com cautela pelas equipes que atendem o caso e tentam reverter a intensão suicida da jovem.
Não chegou a ser detalhado se ela está sozinha no imóvel. A reportagem acompanha o caso.
