"Lava Toga" pode chegar em Flavio Bolsonaro

O pedido para abertura da CPI da Lava Toga no senado, atingiu essa semana, as vinte e sete assinaturas necessárias para a questão ser apreciada. Com isso o plenário terá que deliberar sobre a abertura ou não da CPI .

Uma das decisões do judiciário que deve ser objeto de investigação, foi a do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que a pedido do senador Flavio Bolsonaro, suspendeu uma investigação do Ministério Público (MP) do Rio contra Flavio.O senador argumenta que seria inconstitucional o compartilhamento de dados de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) com o Ministério Público, sem prévia autorização judicial.

Toffoli acatou o pedido, que passou a valer também para outros casos semelhantes. De modo que um dos pontos a serem abordados e questionados, é propriamente um ponto sensível para o atual governo, justamente por envolver, um filho do presidente, e precisamente o de maior envergadura.

Uma das maiores entusiastas da Lava Toga, a senadora de MS Soraya Tronicke, que tem ressaltado nas redes sociais, a importância da CPI, afirmou em seu twitter que é preciso “colocar o Brasil em ordem”. A senadora é da base do PSL, partido do Jair Bolsonaro e também de Flávio.

Resta saber como o Planalto tem recebido seus "companheiros" comemorando uma investigação que pode ter como consequência, a "explosão" de um dos filhos do presidente.

