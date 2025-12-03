Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral

O representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, esteve na Presidência da República ontem (terça-feira, 2/12) para protocolar uma ação referente à paralisação geral da categoria, marcada para esta quinta-feira (4/12). O desembargador aposentado Sebastião Coelho acompanhou a visita.

A paralisação geral da categoria tem previsão de ocorrer em todo o país. Entre os pleitos apresentados estão a estabilidade contratual dos caminhoneiros, a garantia do cumprimento das leis, a reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e a aposentadoria especial após 25 anos de trabalho, comprovados por recolhimento ou documento fiscal emitido.

Além das reivindicações trabalhistas, a paralisação também tem sinais de apoio à anistia de aliados políticos. Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), havia convocado na semana passada apoiadores do ex-presidente para uma paralisação em prol da anistia de Bolsonaro, que está preso na sede da Polícia Federal (PF).

Em publicação no Instagram, o ex-magistrado orientou seguidores sobre como a paralisação deve ocorrer, afirmando que esse é "o caminho que restou". Ele destacou: “Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual é o objetivo? A anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de Janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa todos. Qual é o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro”.

Segundo Coelho, a paralisação deve ocorrer inicialmente por setores, com líderes de cada setor convocando a adesão, e outros caminhoneiros se somando posteriormente.

