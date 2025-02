Lula deverá fazer pronunciamento em rede nacional nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer ainda nesta segunda-feira (24) um pronunciado em rede nacional de televisão. A informação consta em ofício enviado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ofício da Secom, o pronunciamento de Lula deverá durar por volta de 2 minutos e 18 segundos, e também será veiculada na rede nacional de rádio no dia seguinte, terça-feira (25), às 6h30.

Ainda não se tem informações sobre qual assunto Lula fará pronunciamento sobre. O pronunciamento acontece às 20h30 no horário de Brasília, 19h30 no horário de Mato Grosso do Sul.

