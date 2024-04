Lula e Marina anunciam investimento de R$ 730 milhões para preservação da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram, nesta terça-feira (9), um plano de preservação da Amazônia que contará com R$ 730 milhões em investimentos.

“Cuidar da Amazônia significa cuidar da vida, dos nossos indígenas, pescadores. O mundo rico tem que compreender que ele tem que pagar para os países que mantem as florestas de pé levem a sério essa questão, não só o Brasil. Eles têm uma dívida com o planeta Terra”, afirmou o presidente Lula durante a solenidade de anuncio do investimento milionário.

Desse valor, R$ 600 milhões virão do Fundo Amazônia e outros R$ 130 milhões do Floresta+, que serão destinados para o União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia.

Os municípios com maior responsabilidade pelo desmatamento do bioma em 2022 estão aptos a participar e podem se inscrever na primeira fase do programa até 30 de abril. Se espera que haja outra chamada para que mais cidades possam participar e se beneficiar do fundo.

Municípios com maior taxa de redução de 2022 para 2023 receberão maiores investimentos em uma próxima fase.

