Mara Caseiro retorna à Assembleia no lugar de Onevan

A presidente do PSDB-Mulher e da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, será empossada nesta quarta-feira (18), como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS) no lugar de Onevan de Matos que morreu aos 77 anos vítima da Covid-19.

Conforme anúncio do presidente da ALEMS, a solenidade será às 10h no plenário principal da Casa de Leis.

Mara já foi deputada por dois mandatos sendo eleita em 2010 e reeleita em 2014, além de presidente da Câmara dos vereadores de Eldorado e prefeita da cidade e agora assumirá a cadeira no Legislativo novamente.

A tucana conquistou 28.813 votos nas eleições de 2018 ficando na primeira suplência do partido. A substituição já era prevista desde que Onevan concorria à prefeitura de Naviraí, sendo considerado o favorito na disputa.

