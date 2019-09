Marun reassume conselho de Itaipu e ganha afago de Bolsonaro

Durante evento de inauguração do “Observatório da Agropecuária Brasileira” que aconteceu na última quinta-feira (5), o ex-ministro da secretaria de governo do mandato de Michel Temer, recebe um gesto de confiança do então presidente da república Jair Bolsonaro, ao se deparar com o político de Mato Grosso do Sul estendeu a mão apertando firmemente dizendo: “Como vai tratorzão?”.

No fim do evento os dois voltaram a se encontrar e em um ato de gratidão, Marum agradeceu o apoio de Bolsonaro que não o exonerou do cargo de conselheiro da Itaipu Binacional, mesmo com ele afastado do cargo por decisão judicial.

Na terça-feira (3), por decisão da desenbargadora Vania Hack do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a liminar do desembargador Rogério Favreto que mantinha Marum afastado da Binacional, por dois votos a um.

Em um bate-papo com a equipe do jd1, Marum disse que vai se encontrar com o Diretor-geral da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, para uma atualização dos assuntos que estão sendo tratados na Binacional.

“Agora preciso me encontrar com o diretor da Itaipu para me interagir de todas as questões. Mas em relação a ponte entre o Brasil e Paraguai já estou bem inteirado, pois nunca deixei de acompanhar as tratativas deste tema" afirma.

