Marun vê “centro e experiência” vitoriosos ontem

O ex-ministro da Secretaria de Governo Carlos Marun, fez uma breve avaliação da forma como ele vê o cenário político atual e do segundo turno em algumas capitais do país. Além de dizer ser favorável ao voto impresso no Brasil, usando o “atraso” na divulgação dos dados do último domingo (15) como justificativa.

Ele classificou o Primeiro Turno como um possível revés para Bolsonaro. É verdade que também não foi boa nem para Lula e nem para a Esquerda”, afirmou também.

“Não se trata de um grande número de vitórias, mas as emblemáticas performances em SP, Porto Alegre, Belém e em Recife animaram a esquerda brasileira. E não sem razão. O Centro e a Experiência porém foram vitoriosos ontem. Passou a fase do “novo pelo novo”. A população preferiu apostar em quem já tivesse ‘serviços prestados’”, continuou ele ao falar do avanço dos partidos de centro.

O ex-ministro ainda falou sobre o voto impresso, que se tornou popular depois de as eleições nos EUA após a polemica gerada pelo ex-presidente Donald Trump. Marun também comentou sobre o atraso ocorrido na divulgação dos votos do último domingo.

Deixe seu Comentário

Leia Também