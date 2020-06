Meio político lamenta mortes de policiais civis

Meio político usou site e as redes socias para lamentar a morte dos policiais civis Antônio Marques Roque da Silva, 39 anos, e Jorge Silva dos Santos, 50 anos. Os agentes foram mortos na última terça-feira (9) enquanto realizavam a condução de um preso e um suspeito para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), em Campo Grande.

Em sua conta no Instagram, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), declarou que ontem foi um dia triste para o estado. “Toda sociedade sul-mato-grossense de luto pela morte dos dois policiais civis na tarde desta terça-feira. Que os criminosos sejam presos e paguem por seus crimes. Temos certeza que as Forças de Segurança Pública de MS não deixarão esse crime impune. Aos familiares dos policiais nossas condolências e preces para que Deus console vossos corações”, lamentou.

Já o também deputado estadual, Coronel David (sem partido), usou a tribuna na manhã desta quarta-feira (10) para falar sobre o caso. “Essa fala expressa a nossa dor e o nosso sofrimento pela perda de dois policiais civis ontem de forma bárbara. Como servidor de carreira da Segurança Pública afirmo que um fato desse nos entristece e nos torna um pouco mais a cada dia órfão, órfão de ver realmente a nossa segurança pública estando a postos para defender e proteger a sociedade e correndo o risco de perder seus defensores, como foi o caso”, afirmou.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, também se posicionou lamentando as duas mortes, porém enalteceu o trabalho da polícia em identificar o assassino. “Lamentável perdermos nossos policiais durante o cumprimento de seu dever, que é servir e proteger a sociedade. Mas mesmo diante de muita dor e pesar, nossa polícia não poupou esforços e localizou os criminosos. Mais uma vez as forças policiais de MS mostraram eficiência e agilidade na resolução da ocorrência, reforçando nosso compromisso de combate à criminalidade”, enalteceu.

A senadora Soraya Trhonicke (PSL), também lamentou o ocorrido. “Mato Grosso do Sul está em luto! Perdemos dois policiais civis, que foram brutalmente assassinados enquanto trabalhavam e cumpriam a missão de proteger a população. Estamos todos em profunda tristeza por essas vidas, pelas famílias e amigos dos policiais Antônio Marcos Roque da Silva e Jorge Silva dos Santos. É por isso que sou a favor de tolerância zero para criminosos”, disse.

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Professor João Rocha (PSDB), usou o Facebook para externar seu lamento. “Compartilho o sentimento de perda, junto a polícia civil e rogo a Deus pelo conforto dos familiares, que o nosso pai os receba”, publicou.

Desfecho

Ozeias Silveira de Moraes, 45 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira (9), após se envolver em um confronto com agentes da Polícia Civil e Militar. Ele é responsável pela morte dos policiais.

O crime aconteceu no final da tarde de ontem, enquanto os dois servidores de segurança realizavam o transporte de William Dias Duarte Cormelato, suspeito de um roubo de joias e com mandado de prisão em aberto.

Ozeias também era suspeito do roubo de joias, mas como não tinha nenhum mandado em aberto, ele foi levado para a delegacia sem algemas e no banco de trás da viatura onde estavam os agentes da Polícia Civil.

O autor se aproveitou da situação a tirou contra os policiais, logo após o crime se iniciou uma “caçada” a Ozeias. Segundo informações ele foi encontrado durante a madrugada no Bairro Santa Emilia, onde foi atingindo por tiros em um confronto com a polícia.

De acordo com a Santa Casa de Campo Grande, Ozeias foi admitido já sem pulsos, a equipe médica tentou reverter o quadro, porém, sem sucesso o óbito constatado às 5h16 de hoje (10).

