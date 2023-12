Milei envia carta para líderes afirmando que Argentina não fará parte do Brics

O presidente argentino Javier Milei enviou uma carta aos presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul informando que a Argentina não irá mais aderir ao Brics. A inclusão do país no bloco havia sido anunciada em agosto, antes de Milei ser eleito.

A decisão, no entanto, já era esperada pelos participantes do bloco. A chanceler Diana Mondino já havia informado, de maneira não oficial, que a Argentina não iria integrar o Brics.

Com a decisão, Milei segue em caminho contrário a uma decisão do governo anterior, que havia formalizado o início do processo de adesão do país ao Brics em outubro, com a inclusão sendo aprovada e anunciada em agosto.

Na carta enviada aos países membros do Brics, o presidente argentino disse que não considerava adequado participar do bloco a partir de janeiro do próximo ano, e destacou que muitas posições em relação à política externa do governo anterior serão repensadas, já que elas diferem muito das visões do governo atual.

Apesar da decisão, Milei afirmou no documento que deseja intensificar laços bilaterais com outros países, e que espera se reunir com os presidentes dos países que fazem parte do Brics.

