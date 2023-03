Movimento Judeu pede cassaÃ§Ã£o de JoÃ£o Henrique

O movimento Judeus pela Democracia utilizou, nessa terça-feira (7), sua página oficial do Twitter para pedir a cassação do mandato do deputado estadual João Henrique Catan (PL). No mesmo dia, o deputado subiu à tribuna Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems) carregando uma cópia do Mein Kampf, livro de Adolf Hitler.

“O mandato precisa ser cassado e o deputado, preso. Apologia ao nazismo no Brasil é crime e nazistas merecem cadeia”, disse o movimento em seu perfil na rede social.

Além de criticar a postura e pedir a prisão e cassação do mandato, o post ainda expôs o e-mail do deputado. “Seria uma pena se a caixa de emails dele acordasse amanhã cheia de elogios".

— Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) March 7, 2023

Discurso com Mein Kampf

O deputado estadual João Henrique Catan subiu ao plenário da Alems na terça-feira carregando uma cópia livro Mein Kampf, obra onde o ditador nazista Adolf Hitler detalha sua ideologia racista e antissemita.

"Aqui eu trago, senhor presidente, um livro que este parlamentar ficou com medo na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época um juiz talvez mais ditador do que Adolf Hitler suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar, o parlamento e os direitos de representação popular”, disse o deputado durante seu discurso.

A fala veio durante a votação de um requerimento, que por orientação, recebeu votos contrários de deputados aliados da base do governo Estadual, algo que ele classificou como parecido com táticas utilizadas por Hitler durante a ditadura nazista.

Ao JD1, deputado afirmou que sua fala não passa de uma crítica aos demais deputados e um pedido para que a Alems se fortaleça.

“O Governo do Estado orientou sua base a votar contra um requerimento simples, que visava detalhar as contratações com cargos comissionados do estado. Coisa simples, da atividade fiscalizatória e devido exercício da atividade parlamentar. A citação foi justamente oposta a esse sentido, em crítica às estratégias de Hitler para anular o parlamento, corromper a democracia, até que colocou, por meio de infiltrado, fogo no parlamento alemão.

A crítica revela que a democracia no nível estadual está fragilizada, de maneira disfarçada, institucionalizada, legalizada pelo governador do Estado, pela coalisão, está entrando em autofagia, ao queimarem a independência do parlamento estadual. Ou seja, Hitler anulou o parlamento colocando fogo no prédio, o Governo do Estado de MS ateou fogo no parlamento estadual construindo sua base para que renunciem ao exercício e independência da atividade parlamentar.”

