Nelsinho libera R$ 1,5 milhão em emendas

O senador Nelsinho Trad viabilizou nos últimos dias de 2023, R$ 1,5 milhão para os municípios de Fátima do Sul e Campo Grande, por meio da Superintendência do Desenvolvimento do Centro/Oeste (Sudeco).

Desse valor, R$ 975 mil serão destinados para obras de revitalização da Avenida 9 de Julho, em Fátima do Sul. O restante dos valores, R$ 549.432,21, serão destinados para obras de três pontes de concreto sobre o Rio Anhanduí, além de recuperação da ponte na CG-286.

“Praticamente quase todos os valores previstos para esse empreendimento foram pagos”, explicou o senador sobre as obras, localizadas na zona rural da Capital, próximo ao limite municipal de Nova Alvorada do Sul.

Com esses projetos, Nelsinho já soma R$ 457,8 milhões de recursos federais destinados para a Capital e R$ 3,5 milhões para Fátima do Sul durante seus cinco anos de mandato como senador.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também