Nelsinho participa de recepção a prefeitos durante encontro do MDB

O senador Nelsinho Trad, atendendo a um convite do ex-governador André Puccinelli e do ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, participou de uma recepção a prefeitos durante um encontro no Diretório Nacional do MDB.

Nelsinho recepcionou os prefeitos de Água Clara, Amambai, Aral Moreira, Bodoquena, Caarapó, Dois Irmãos do Buriti, Fátima do Sul, Inocência, Laguna Carapã, Nova Andradina, Sonora e Vicentina.

Durante o evento, o parlamentar sul-mato-grossense reforçou o compromisso com o municipalismo e destacou os recursos que já garantiu para o Estado.

"Nosso trabalho é para todos os municípios, independentemente de partido. Já destinamos mais de R$ 2,3 bilhões para fortalecer a saúde, infraestrutura, educação e o desenvolvimento regional. Além disso, só na saúde foram R$ 325 milhões em emendas individuais e R$ 428 milhões viabilizados enquanto coordenei a bancada federal", ressaltou.

Ele ainda reafirmou que seu gabinete está de portas abertas para atender os prefeitos, em busca de novas soluções para o desenvolvimento dos municípios.

"Nosso mandato é municipalista na prática, estamos sempre à disposição dos prefeitos para viabilizar projetos e garantir investimentos que melhorem a vida da população sul-mato-grossense", afirmou.

