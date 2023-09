Nelsinho reeleito presidente do parlamento do Mercosul

O senador Nelsinho Trad foi reeleito, na tarde desta quarta-feira (13), como presidente do parlamento do Mercosul (Mercado Comum do Sul), e tomou posse do cargo no Itamaraty. O evento também contou com a presença do ministro das Relações Interiores, o embaixador Mauro Vieira.

Ao JD1, Nelsinho explica que a eleição sempre tem embates, mas destaca que, apesar das disputas internas para decidir a presidência do parlamento do bloco comercial, esse “é um momento muito especial”.

“Agora, o protagonismo de quem estiver a frente, como é no nosso caso, é a condução dentro do parlamento brasileiro do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, além de que vou colocar como pauta prioritária a efetivação do funcionamento da Rota Bioceânica”, comentou.

Nelsinho explicou que o acordo de livre comércio com a União Europeia, uma das outras prioridades dele à frente do parlamento do bloco, também terá impactos positivo para Mato Grosso do Sul.

“O acordo de livre comércio tem uma implicação importante para o país, e indiretamente mais importante para Mato Grosso do Sul, porque grande parte dele passa pela questão dos produtos do agronegócio, então, isso será oportunizado para esse ramo da economia que nosso Estado é líder”, explicou o senador.

“Isso gera oportunidades de negócio, gera dinheiro circulando no Estado, gera emprego, gera renda, melhora tudo”, finalizou.

O sul-mato-grossense ocupará o cargo pelos próximos dois anos.

Em suas redes sociais, o senador publicou um vídeo sobre o processo de eleição, com os votos e fala de alguns dos parlamentares que apoiaram sua candidatura ao cargo.

