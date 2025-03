Paulo Duarte pede estudo sobre novo itinerÃ¡rio de Ã´nibus no Jardim Noroeste

o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems),

após solicitação da Associação de Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, uma indicação para a realização de estudo sobre um novo itinerário de ônibus no bairro.

O requerimento à Agência Municipal de Transporte e Trânsito irá destacar os pedidos da associação, que pede que a rota 517 do transporte público da Capital inclua a rua Adventor Divino de Almeida, entrando na rua Bananal, passando pela rua Ataúlfo Paiva, seguindo para a rua Ubatuba, subindo até a rua perdizes, na qual já está localizada a linha de ônibus.

Atualmente, não há nenhum ponto de ônibus adequado ao longo das ruas que constam no pedido, fator que dificulta o acesso ao transporte coletivo e compromete a locomoção dos moradores.

“A inclusão dessas ruas na rota do transporte coletivo daquela região vai melhorar a mobilidade urbana e facilitar o tráfego de veículos”, destacou o deputado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também