Paulo Duarte busca filiações e frente ampla em Corumbá no comando do PSB-MS

Paulo Duarte toma posse da executiva estadual do PSB-MS nesta sexta-feira (30) às 18h, na Câmara Municipal de Campo Grande. Na ocasião estarão presentes o vereador Carlão, presidente do diretório municipal da sigla e o presidente nacional Carlos Siqueira.

Paulo Duarte fica no lugar do médico, presidente da Cassems, Ricardo Ayache que permanece na diretoria como vice-presidente.

Para o ex-deputado, amanhã é o começo de tudo. "teremos novas filiações já sinalizadas. alguns que terão mandato na janela partidária em abril de 2024. Em Campo Grande está confirmado o Tabosa que está no PDT, e o ex-prefeito de Jardim, Erney Cunha Bazzano Barbosa, além de professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, lideranças comunitárias e representantes do segmento", adiantou ao JD1.

“A gente tem um trabalho em Campo Grande, uma conversa com Carlão para sua candidatura à prefeitura, vamos trabalhar para fazer três vereadores na Capital, começando a definição de lançamento e alianças no interior também”

“Tenho certeza que o PSB vai sair da eleição de 2024 bem maior do que entrou, vamos aumentar prefeituras, vice-prefeitos e vereadores”.

Em Corumbá, cidade em que já foi prefeito, Paulo Duarte afirma que já conversou com lideranças de vários partidos, o próprio PSB, o PSDB, PSD, “Estamos trabalhando por frente uma frente ampla com candidatura única de oposição à atual administração”, presidente vê candidatura única na cidade.

