Políticos não poderão mais usar milhas de passagens aéreas

Projeto do vereador Delegado Wellington (PSDB) que proíbe o uso de milhas de passagens aéreas acumuladas em viagens oficiais de políticos e servidores públicos para uso particular foi aprovado na última segunda-feira (21) na Câmara Municipal de forma unanime.



O projeto também foi elaborado pelos vereadores João César Matogrosso, André Salineiro e Eduardo Romero. Atualmente, o servidor ou o agente político que faz uso de transporte aéreo em razão do serviço público custeado pelo município recebe, em seu nome, os prêmios de milhagens oferecidos pelas companhias aéreas.



A medida aprovada propõe que esse benefício para o uso das milhas acumuladas sejam utilizadas somente para deslocamentos em atividades públicas, reduzindo assim, os custos para o Executivo Municipal. "O projeto é essencial para a redução de custos do Executivo Municipal e também para fazer justiça com o dinheiro público, pois, de certa forma, a passagem é custeada pelos cidadãos”, disse Wellington.



“Portanto, os bônus e vantagens da utilização dessas passagens aéreas devem ser restritas para o uso em atividades públicas, e não particulares", justificou.



Com a aprovação, a proposta segue para a aprovação do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

