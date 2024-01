Prefeitura anuncia mais asfalto e drenagem no Jardim Oliveira

A Prefeitura de Campo Grande anunciou a extensão da drenagem e pavimentação em mais trechos de ruas do Jardim Oliveira e cedeu o uso de um terreno público para a Associação de Moradores, com a finalidade da construção da sede para a entidade. O anúncio foi feito pela prefeita Adriane Lopes na noite dessa terça-feira (16), durante reunião pública com a comunidade da região, que aconteceu na Igreja Batista União.

Adriane estava acompanhada do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli. A chefe do Executivo Municipal salientou que haverá a pavimentação e drenagem da Rua Fidelo Mariano de Almeida, no trecho entre a Rua José Garcia Lopes Filho até o Bosque Camburé. O sistema de drenagem passará também pelo Bosque até interligar com outro trecho da Rua Fidelo Mariano de Almeida, via que está no projeto de drenagem e pavimentação em execução. Com mais essa obra, o quadrilátero em torno do bosque ganha asfalto e drenagem, se somando as outras obras já em execução no bairro.

Os moradores foram contemplados com obras de pavimento e drenagem em dezenas de ruas. O asfalto e drenagem já estão em execução em 32 ruas do Jardim Oliveira, 16 ruas dos bairros Jardim Oliveira 1 e 2 e o total de 16 ruas no Jardim Oliveira 3, totalizando de 5,25 km de pavimentação e 1,35 km de drenagem.

Conforme a prefeita, com mais esse investimento com recursos próprios da Prefeitura, o quadrilátero no entorno do bosque do bairro será contemplado com asfalto e drenagem. “Vamos lançar a licitação e usar recurso próprio do Município para realizar a obra este ano. Esse recurso é oriundo do imposto de vocês, que está retornando em benefício a toda a região”, destacou ela.

O secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli, explicou que o bairro demanda grande drenagem e por isso, os serviços serão realizados na Rua Fidelo Mariano de Almeida com o projeto que demanda recursos de cerca de R$ 1,5 milhões. O projeto é pioneiro e estratégico já que a drenagem feita antes da pavimentação é uma maneira de economizar dinheiro público e resolver o problema de alagamentos quando há chuva.

Obras

As obras no Jardim Oliveira recebem um investimento total de R$ 22.745.821,62. As ruas atendidas com pavimentação e drenagem somam 32. Já nos bairros Jardim Oliveira 1 e 2 o valor é de R$ 11.867.701,92 com 16 ruas atendidas. Estão sendo executados 6,56 km de pavimentação e 2,41 km de drenagem. A previsão de conclusão é no primeiro semestre deste ano.

Ruas atendidas com asfalto: Rua Engenheiro Orlando Oliveira, Rua Otorrino Oliveira, Rua Antonio Almeida, Rua Antonio João Escobar, Rua Saladino Nunes, Rua João Ribeiro Guimarães, Rua Marta Guimarães, Rua Técia Campos, Rua Afonsa Silva Rosa, Rua Lindolfo Rosa, Rua Antonio Freitas, Rua Emília Nunes, Rua Maria Luiza Moraes, Rua Orlandina de Lima, Rua Maria Conceição, Rua Maria Carlota Giordano

As obras no Jardim Oliveira 3 possuem um investimento de R$ 8.587.681,75 e estão com 94,70% do projeto executado. São 5,25 km de pavimentação e 1,35 km de drenagem. São 16 ruas atendidas: Rua Mogi Mirim, Rua João Rezek, Rua Manoel Augusto Brito, Rua Divino de Oliveira, Rua Pepino Guardiano, Rua Edelmira Nunes Oliveira, Rua Guilherme Satirio, Rua Beira Rio, Rua Cristino Pereira Barbosa, Rua Jurandir Santana Nogueira, Rua Miguel Abuhassan, Travessa Rafael Giordano, Travessa Emílio Garcia Barbosa, Rua Lagoa Mandioré, Rua João Ferreira Lúcio e Rua Julio Augusto Campos.

Ganho para os moradores

A assinatura para a cedência de uso de terreno público que possui área de 40×40 metros para a Associação Comunitária também foi realizada e é um ganho para os moradores do Jardim Oliveira I e II. Agora, a Associação irá arrecadar fundos para a construção da sede própria.

A presidente da Associação, Silvana Vilalba, de 52 anos, mora há 29 anos no bairro e está em seu segundo mandato. Ela cita que a região vive uma verdadeira transformação com a chegada dessas melhorias.

“A gente se sente honrada, sente que valeu a pena trabalhar e chegar até aqui. As secretarias estão envolvidas com os presidentes de bairro, quando fazemos as solicitações. Em 33 anos do Bairro Oliveira nunca tivemos uma associação de moradores, e agora será realidade”, disse Silvana.

