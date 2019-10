Programa Governo Presente vai até Aquidauana nesta quinta e sexta-feira

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

As reuniões regionais do programa Governo Presente serão realizadas nesta quinta e sexta-feira (3 e 4) em Aquidauana. Como nas edições anteriores, Reinaldo Azambuja receberá prefeitos, secretários e vereadores.

Nesta etapa serão atendidos 16 municípios: Anastácio, Jardim, Bonito, Sidrolândia, Aquidauana, Bela Vista, Caracol, Bodoquena, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Ladário, Corumbá, Porto Murtinho, Maracaju e Guia Lopes da Laguna.

As audiências serão realizadas no Cras II, que fica na avenida Mato Grosso, 262, no bairro Nova Aquidauana. Ao longo de todo o programa, os 79 municípios serão atendidos.



