“Quem votou no promotor, votou pela manutenção do poder”, diz Soraya

A Senadora Soraya Thronicke (PSL), apoiadora do candidato Vinicius Siqueira, do mesmo partido, comentou sobre o vídeo que Siqueira soltou nesta semana sobre o Promotor Harfouche, que disputa o pleito pelo Avante.

Soraya disse que concorda que ele deveria ter desistido e apostado no André Salineiro, este que teria grandes chances e um nome para poderem ir juntos para o segundo turno. Na concepção dela, “quem votou no promotor, votou pela manutenção do poder”.

