R$ 121 milhões são investidos na segurança de MS

O governador Eduardo Riedel, ao lado dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e do secretário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) Antônio Carlos Videira, realizaram a entrega de 82 viaturas e equipamentos, como: pistolas, insumos para perícias, detectores de metais, entre outros para o fortalecimento da segurança pública de Mato Grosso do Sul.

A entrega foi feita durante o lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), na manhã desta segunda-feira (28), no Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Com investimento de R$ 121 milhões, na Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, foi anunciado ainda a construção de quatro unidades prisionais e repasses de recursos federais.

Primeiro a falar, Eduardo Riedel ressaltou o compromisso do estado com a segurança. “São R$ 60 milhões pra 4 novos presídios, sendo dois na Capital e dois no interior. Somos o 4° estado em segurança pública fruto de um longo período de integração e capacitação. Aqui a gente tem um volume de população carcerária alta, então esse investimento é de suma importância”, pontuou.

Além disso, valor foi dividido em quase R$ 11 milhões em 77 viaturas diretas para o sistema de segurança pública como um todo, mais R$ 6 milhões e 500 em equipamentos para a segurança pública, como: pistolas, armamentos, munições para o sistema dos agentes da penitenciária e para a agência penitenciária, equipamentos de raio -x, detectores de metal. “Toda uma infraestrutura para melhorar cada vez mais o nosso sistema penitenciário”, finalizou o governador.

Quando somadas, as vagas das penitenciarias irão tomar mais de 1600 novas vagas para acomodação da população carcerária do estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou que as unidades serão modernas.

“Serão unidades modernas que terão, por exemplo, equipamentos de automatização no acesso e controle dos presos, espaço para trabalho, para atividades educacionais, para que, por isso, nós tenhamos um sistema pertenciário cada vez mais eficiente. Enquanto construímos essas quatro unidades, nós também estamos entregando equipamentos, caminhões, equipamentos de raio -x para ajudar no controle dessa parte fundamental de uma política de segurança pública”, comentou.



Ainda durante sua fala, Dino destacou que o Pronasci 2 será especificamente voltado às unidades de apoio às mulheres.

“Isso é decisivo para as famílias, porque quando infelizmente acontece um feminicídio é uma família destroçada, porque o pai vai ser preso e a mãe infelizmente perdeu a vida e você objetivamente produz vários filhos órfãos. Hoje nós estamos fazendo uma operação integrada com mais oito países no âmbito da Ameripol, uma operação que cumpriu hoje mais de 150 mandatos, então quando você fala de proteger as crianças, os adolescentes, proteger as mulheres, você está protegendo toda a sociedade”, disse o ministro.

Com isso, o governo e o ministério Justiça e Segurança Pública, estão lançando pela primeira vez o SUSP (Sistema Único de Segurança Pública). “O SUSP se faz com lei, mas também com a articulação entre os estados e as policias”, finalizou.

Além dos ministros e do governador, estavam presentes no evento a senadora Soraya Thronicke e o Secretário Nacional de Segurança Pública Tadeu Alencar.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também