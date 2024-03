Recontagem de votos no TRE será amanhã às 13h30

Em reunião pública que acontece amanhã (1°) às 13h30, no Tribunal Regional Eleitoral, a recontagem dos votos que recolocarão Paulo Duarte na Assembleia Legislativa.

O resultado do procedimento é previsível, pois o critério é público e a proporcionalidade que as somas dos votos das legendas que definem o número de deputados de cada coligação, será alterado com o resultado que sai amanhã.

Após isso, Gerson Claro, que preside o legislativo estadual, será oficiado pelo TRE, que é vaga será do PSB, onde o mais votado é Paulo Duarte.

