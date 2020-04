Reinaldo autoriza compra de 60 mil cestas básicas para famílias carentes

O Governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta terça-feira (14), a compra 60 mil cestas básicas para serem repassadas às famílias carentes e comunidades indígenas do estado. Segundo o governador, a medida engloba uma série de ações para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O anunciou da compra foi feito durante uma entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record MS. O governador detalhou ainda que, assim como essa medida, outras estão sendo tomadas para amenizar o impacto econômico nas famílias sul-mato-grossenses.

“Os mais vulneráveis são as pessoas que mais sofrem com essa pandemia. O governo do estado está fazendo sua parte, assim como os municípios e a sociedade civil. Outras medidas adotadas pela nossa gestão vão impactara diretamente nos mais carentes como: isenção do ICMS da luz e cobrança da tarifa social da água. Ou seja, agora a população também deve fazer sua parte”, explicou.

Deixe seu Comentário

Leia Também