Reinaldo participa do lançamento do programa Centelha

O governador Reinaldo Azambuja participa nesta quarta-feira (10) do lançamento do programa de âmbito nacional, Centelha no Mato Grosso do Sul, o projeto estimula a criação de empreendimentos inovadores e dissemina a cultura empreendedora no Brasil. A solenidade de lançamento será realizada em Campo Grande, às 18h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

O programa vai oferecer capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação CERTI.

Em Mato Grosso do Sul, o programa Centelha é organizado e desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect), órgão ligado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

