Riedel e Rose lançam a "Caravana da Sudeco"

O governador Eduardo Riedel participou da abertura oficial da Caravana da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), na manhã desta segunda-feira (28), em Campo Grande. A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, também participou do evento ao lado do governador e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Com o objetivo de abordar temas relacionados aos fundos constitucionais, levando orientações para facilitar o acesso ao crédito pelos pequenos e médios empresários da região a fim de promover o desenvolvimento local com a geração de empregos e renda, serão promovidos dois três de ação, no Mercadão Municipal da Capital.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da Sudeco não apenas para Mato Grosso do Sul, mas para toda região do Centro-Oeste. “Com R$ 2,2 bilhões de recursos repassados via fundo do Centro-Oeste. Onde a Rose tem trabalhado muito em busca de alternativas ao FCO, não só ao fundo condicional, que vai para empresariado industrial, comercial e rural. Fazer o lançamento no Mercadão também é simbólico, dizendo com todos os parceiros presentes que têm um direcionamento para o pequeno, para o médio, para fomentar toda essa cadeia de produção”.

A ação também levará orientações a respeito dos convênios, compreendendo todas as suas fases, desde a celebração, elaboração de projeto básico, acompanhamento da execução dos instrumentos, prestação de contas e demais informações acerca do assunto.

Durante sua fala, a superintendente da Sudeco, Rose Modesto, apontou que uma das metas é facilitar o crédito para as pequenas e micro empresas. “A gente sabe o quanto o comércio, o pequeno e o médio sofreram muito desde a pandemia, então a ideia é facilitar esse crédito. Todas as instituições financeiras estão aí, o Sebrae que é um grande parceiro também que vai ajudar na preparação desses projetos. Às vezes a pequena e a média empresa não tem conhecimento, é importante também explicar como é que funciona, auxiliar nesses projetos de carta consulta e assim fazer com que o Centro-Oeste continue sendo uma região rica, mas que tenha uma renda melhor distribuída e nada melhor do que fortalecer o empresário, o pequeno e o médio que é onde está o maior número de empregos”, comentou.

Uma segunda edição da caravana deve voltar para Mato Grosso do Sul em 2024, com atendimentos mais regionalizados, passando em outros municípios. Este ano, a Caravana da Sudeco deve passar ainda por Goiás, Mato Grosso e encerrar o atendimento no Distrito Federal.

Também presente no evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou sobre a entrega Orçamento da União ao Congresso Nacional e relembrou de quando seu pai foi nomeado o primeiro superintendente da Sudeco.

“Dia 31 deste mês, o Orçamento da União será entregue para o Congresso Nacional, num compromisso social com o país, para colocar os recursos certos suficientes para resolvermos os problemas e as demandas da população brasileira e da população de Mato Grosso Sul. Vai mais de 30 anos quando meu pai foi nomeado o primeiro superintendente da Sudeco desde a sua criação, depois da redemocratização do Brasil. Lembro o carinho e dedicação que ele teve com a região Centro-Oeste, mas sempre dizendo: “vou servir ao Brasil servindo primeiro o Mato Grosso Sul”, e é isso que eu procuro fazer em Brasília”, destacou.

Ao longo da programação, estarão presentes nas tendas de atendimento representantes da Sudeco, do Governo Federal e das instituições financeiras parceiras. O atendimento ao público acontece da 9h às 16h, no Mercadão Municipal de Campo Grande, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 65 – Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também