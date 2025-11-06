Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado por 180 dias em operação da PF

Polícia Federal apura possíveis irregularidades em contratos da saúde

06 novembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius     atualizado em 06/11/2025 às 09h54
Rodrigo Manga foi afastado por decisão judicialRodrigo Manga foi afastado por decisão judicial   (Daniel Gouveia)

Alvo de investigação da Polícia Federal, por meio da Operação Copia e Cola, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por 180 dias após decisão judicial nesta quinta-feira, dia 6 de novembro.

Quem assume a prefeitura neste período é o vice Fernando Neto (PSD). Outras duas pessoas foram presas, incluindo o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito e suspeito de ser lobista e lavar dinheiro em diversos contratos.

Segundo divulgado pela PF, o objetivo é apurar supostas práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela prefeitura por meio de contrato emergencial e termo de convênio destinados à gestão de unidades de saúde.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas.

A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10 de abril de 2025, permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema, que são alvos das diligências realizadas nesta quinta-feira.

Publicação nas redes - Manga usou as redes sociais para se manifestar sobre a operação e principalmente o afastamento. Ele está em Brasília (DF), cumprindo agenda que estava marcada.

"Acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente o Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, rodei o congresso, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí'. O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra", publicou em suas redes sociais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

E-título
Política
Eleitores têm até maio de 2026 para regularizar situação e votar nas próximas eleições
Reunião acontece na Câmara Municipal
Política
'Vai ter que se explicar': secretária falta em reunião sobre tapa buracos na Câmara
alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS discute orçamento de R$ 27,19 bilhões e outras propostas legislativas nesta quinta
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto
Aprovação aconteceu a noite de quarta-feira
Política
Por unanimidade, Senado aprova isentar IR para quem ganha até RS 5 mil
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Sessão na Alems
Política
Assembleia Legislativa suspende sessão após morte do filho de uma servidora
 LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRAASIL.
Política
Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até RS 5 mil
Governador Eduardo Riedel
Política
Governo de MS quer investir até R$ 950 milhões em obras nos municípios
Câmara tentou ao menos duas vezes sair da prisão
Justiça
Moraes nega pedido e réu preso por trama golpista não verá formatura da filha de 15 anos

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização