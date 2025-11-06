Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado por 180 dias em operação da PF

Alvo de investigação da Polícia Federal, por meio da Operação Copia e Cola, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por 180 dias após decisão judicial nesta quinta-feira, dia 6 de novembro.

Quem assume a prefeitura neste período é o vice Fernando Neto (PSD). Outras duas pessoas foram presas, incluindo o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito e suspeito de ser lobista e lavar dinheiro em diversos contratos.

Segundo divulgado pela PF, o objetivo é apurar supostas práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela prefeitura por meio de contrato emergencial e termo de convênio destinados à gestão de unidades de saúde.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas.

A análise do material apreendido na primeira fase da operação, deflagrada em 10 de abril de 2025, permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema, que são alvos das diligências realizadas nesta quinta-feira.

Publicação nas redes - Manga usou as redes sociais para se manifestar sobre a operação e principalmente o afastamento. Ele está em Brasília (DF), cumprindo agenda que estava marcada.

"Acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente o Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, rodei o congresso, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, está aparecendo muito, estão tentando aí'. O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra", publicou em suas redes sociais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também