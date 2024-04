Rose lança pré-candidatura "com motivação"

A superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e ex-deputada federal Rose Modesto (UNIÃO) oficializou, nesta terça-feira (2), sua pré-candidatura à prefeitura de Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, Rose explicou que a decisão foi pensada pelo partido, que já vem acompanhando, desde o ano passado, pesquisas internas, tanto qualitativas como quantitativas. “É com esse otimismo, com essa motivação, que colocamos meu nome à disposição de Campo Grande”, detalhou.

Sobre o seu plano de governo para a Capital, a pré-candidata explicou que seu foco será na resolução de problemas antigos da Capital. “A gente vai atacar o problema, buscar soluções dialogando com todo mundo”, afirmou.

Questionada sobre possíveis alianças de sua chapa com outras siglas, Rose afirmou que buscará por apoio, mas mantendo o respeito por partidos que já tenham seus pré-candidatos definidos.

“Eu vou buscar agora fazer um arco de alianças, respeitando os partidos que já tem pré-candidatura, mas a gente sabe que até o rejeito da candidatura, existem possibilidades de partidos estarem juntos, e eu vou dialogar com todo mundo”, afirmou. “Precisamos manter o bom senso, as boas relações com todo mundo. Vou procurar sim dialogar com todos, com essas lideranças políticas”, completou.

Pré-candidatura já estava sendo discutida

A pré-candidatura da chefe da Sudesco já havia sido levantada como uma possibilidade por Rose, que em entrevista ao JD1TV, em 26 de fevereiro deste ano, comentou sobre a possibilidade.

