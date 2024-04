Senado terá CPI para investigar manipulação em jogos de futebol

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu nesta terça-feira (9) a lista com o nome dos parlamentares que integrarão a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar manipulação em jogos de futebol.

Uma CPI sobre o mesmo assunto já foi instalada na Câmara dos Deputados e funcionou ao longo de 2023, com o Senado agora também investigando o assunto.

A Comissão foi requerida pelo senador Romário (PL-RJ), que em seu pedido, afirmou que a CPI irá investigar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados em jogos de futebol no Brasil, com envolvimento de jogadores, dirigentes e empresas de apostas.

Confira a lista de senadores que irão compor a CPI:

Titulares:

Veneziano Vital do Rego;

Márcio Bittar;

Otto Alencar;

Angelo Coronel;

Jorge Kajuru;

Chico Rodrigues;

Romário

Eduardo Girão.

Suplentes:

Efraim Filho;

Sergio Petecão;

Carlos Portinho;

Giordano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também