Siqueira pode tomar "chapéu" amanhã, e perder candidatura

Uma onda de boatos, circularam no meio político neste sábado (12), sinalizando uma eventual troca do vereador Vinicius Siqueira , que perderia a condição de candidato a prefeito, para o presidente do partido, o deputado Loester “Tio” Trutis.

O JD1 Notícias entrou em contato com o chefe de gabinete do deputado Federal Loester Truts, que nega a informação, e revelou que "até ontem (11) às 11 horas, durante a reunião era o Vinicíus Siqueira", disse..

Em contato com o vereador Vinícius Siqueira, ele falou "não estou sabendo, até então não fui comunicado de nada, por enquanto sou eu ainda", relatou.

Um dos assessores do partido porém, foi mais claro ao JD1, “estamos com muita apreensão, porque ele já falou isso [a troca do vereador pelo deputado federal]", sem dar mais detalhes, pediu para aguardar a convenção que acontece neste domingo (13).

O anúncio da candidatura de Siqueira, já havia acontecido no dia 21 de maio. Os boatos, confirmados até por assessores do partido, mostram porém que é melhor esperar até a convenção de amanhã, para saber se Vinicius segue ou não candidato.

