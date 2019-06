TJ-MS apresenta estudo para revisão das custas cartoriais

O Presidente Mansour Elias Karmouche e o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), estudaram a revisão das custas cartoriais em reunião com o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), Sérgio Fernandes Martins e o Juiz Auxiliar Renato Liberali nessa terça-feira (25).

Durante reunião, foi explicado todo o contexto com apresentação do estudo, incluindo números quantitativos. A expectativa é que nos próximos dias a Corregedoria do TJ-MS apresente de forma definitiva à Assembleia Legislativa um projeto de alteração e revisão das custas cartoriais.

Para Karmouche o encontro foi positivo e produtivo. “Sinaliza o compromisso do Tribunal de Justiça com a sociedade sul-mato-grossense nesta demanda que dará mais competitividade aos cartórios de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também