Vereador Odilon viabiliza padrões para “Aguadinha”

Na sessão do último dia 16 de julho, o vereador Odilon de Oliveira pediu que a Energisa ajudasse os moradores da comunidade Aguadinha, em Campo Grande, fazendo a doação dos padrões de energia para os recém assentados.

Segundo assessoria de imprensa do vereador, a concessionária atendeu o pedido e levou, na última semana, sua equipe até o bairro que cadastrou os moradores não só para o recebimento dos padrões em suas casas de forma gratuita, mas também o cadastro na tarifa social de energia elétrica para pessoas de baixa renda.



“Quero agradecer a Energisa por ter tido a sensibilidade de entender que essas pessoas não teriam condições de arcar com esse custo,”, declarou o vereador.



Postes já foram instalados e em breve já receberão iluminação pública, trazendo mais segurança aos moradores. Outra boa notícia para os moradores é que as ligações de água já foram realizadas.



“Aos poucos nossas solicitações tem sido atendidas, a Águas tem sido uma grande parceria na resolução de problemas e demandas da sociedade.”, lembrou Odilon.

