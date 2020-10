VÍDEO: conheça o candidato Valdir Custódio, do PTB

No próximo dia 15 de novembro, os campo-grandenses escolherão seus representantes na Câmara Municipal. Para que você, leitor, escolha bem quem vai ocupar uma das cadeiras do legislativo, pelos próximos quatro anos, o JD1 Notícias abre esse espaço para a apresentação dos candidatos, e você saiba os interesses de cada postulante.

Conheça o candidato do PTB, Valdir Custódio, que já foi subsecretário do Procon Campo Grande e quer renovação com experiência e competência, na Câmara.

