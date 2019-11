Vídeo - Heloísa Bolsonaro diz que passa "perrengue" com salário de marido

Especialista em coaching e mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Wolf Bonsonaro usou sua página no Instagram para desabafar sobre a vida com salário de político que, segundo ela, não tem nada de glamuroso. Ela disse ainda que a vida é cheia de perrengues. Como deputado federal, Eduardo recebe salário bruto de R$ 33.763, conforme portal da transparência da Câmara dos Deputados. Além do salário, recebe ainda auxílio-moradia ou apartamento de graça para morar, verba de mais de R$ 30 mil por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo e escritório e ressarcimento de gastos médicos.

Há também a verba de gabinete mensal entre R$ 30 e R$ 45 mil para arcar com os custos do mandato, como passagens aéreas e mais cerca de R$ 100 mil para contratação de funcionários. Eduardo gastou um total de 254.622 reais da cota em 2019 a partir de fevereiro – uma média de 25.462 reais por mês. O deputado tem 11 pessoas em seu gabinete atualmente, com gasto médio de 96.065 reais por mês da rubrica.

Heloísa deu detalhes dos gastos do casal com lazer para contrariar quem acredita que vida de mulher de político é coisa de dondoca, “que só pensa em passear no shopping”. “Eu também faço escolha como vocês. Esses dias fiz a unha, era uma francesinha, por R$ 60. Eu achei caríssimo, sabe?”, disse. “Às vezes eu faxino a minha casa porque não quero gastar naquela semana, é ”, afirmou em outra parte do vídeo.

Heloísa em vídeo informou que, “a gente não fica andando de iate, barco, jatinho, primeira classe. A gente passa por muito perrengue também. Quando vamos para os Estados Unidos, a gente economiza. Postei a foto do Havaí hoje, passamos um Réveillon lá, de 2017 para 2018. Foi incrível, mas a gente vivia almoçando num mercadinho que tem lá. Chama Food Land, que é maravilhoso. Eu lembro que nosso almoço era US$ 2. Almoçava no mercado e ficava até mais magrinha”, disse Heloísa, que declarou que o casal “a gente faz sacrifícios e escolhas. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. A gente investe muito em viagens, a gente adora estar viajando”.

