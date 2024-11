JD1TV - Ansiedade e pânico: Entenda as diferenças e a importância do equilíbrio

A ansiedade e o pânico têm se tornado problemas cada vez mais frequentes na vida moderna, e por isso foi o tema do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (29), que recebeu a psiquiatra Silmara Medeiros.

Segundo a Dra. Silmara, o número de pacientes com transtornos relacionados a essas condições tem aumentado significativamente, especialmente após a pandemia. Ela explicou que a ansiedade pode ser tanto fisiológica quanto patológica.

No entanto, a especialista ressaltou que o desequilíbrio na ansiedade pode levar a condições patológicas, como transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de estresse pós-traumático.

