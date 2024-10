JD1TV: Desafios no sistema de doação e transplante de coração em MS

O sistema de transplantes em Mato Grosso do Sul é reconhecido como avançado, especialmente a respeito do transplante renal. É o que diz a cardiologista Dra. Carolina Figuerôa de Brito, que foi a entrevistada desta sexta-feira (25) do Saúde e Bem-Estar.

Mas segundo ela, a trajetória do transplante cardíaco no Estado enfrentou desafios. Após um hiato de sete anos, o sistema de transplantes do coração retomou suas atividades em 2020, mas a pandemia e os custos associados o levaram ao fechamento.

Apesar das dificuldades, Mato Grosso do Sul possui as condições hospitalares para potencializar a captação de doadores. Após isso, o órgão é enviado para o Estado que está necessitando, sendo que a prioridade é sempre realizar o transplante dentro do MS.

