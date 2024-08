JD1TV: Suplementação eficiente contribui para "nutrição a nível celular"

A farmacêutica, Adriana Siravegna que possui 10 anos de experiência na indústria farmacêutica abordou a importância do acompanhamento para pessoas que aderem a suplementação e os perigos de usar de forma indiscriminada.

“O papel do suplemento é nutrir essa célula, fazer com que essa célula trabalhe melhor, a partir do momento que a célula está nutrida, o corpo funciona melhor’, elencou. Adriane comentou também sobre a necessidade do corpo repor o complexo B12, magnésio e vitamina D que passam a não ser reproduzidas de forma eficiente, devido a deficiência alimentar, estresse e falta de sono.

“Nosso foco e que o paciente não adoeça. mas se adoecer, ele se recupera melhor. Nosso foco é otimizar os processos metabólicos desses pacientes. O complexo B é muito importante para isso, o ômega também é muito essencial, porque a nossa célula tem uma camada lipídica que e formada por esses ômegas. As vezes nosso corpo produz, mas não tem essa capacidade de reproduzir tão bem, a gente vai e repõe”.”.

Ainda segundo a farmacêutica, suplementação eficiente traz “Nutrição a nível celular, que vai contribuir com a qualidade de vida do paciente".

Adriana também comentou do papel da creatina e outros suplementos para o bom funcionamento do corpo e falou sobre o uso dessas substâncias sem orientação de um profissional. Assista:

