Aos 100 anos, veterano da 2ª Guerra Mundial vence coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da RedeTV

O veterano da Segunda Guerra Mundial, Lloyd Falk, de 100 anos, venceu o coronavírus após passar 58 dias em um hospital da Virgínia, no Estados Unidos.

Ele foi um dos primeiros pacientes a receber o dignóstico do vírus no hospital Henrico Doctors. O veterano foi internado em 24 de março, segundo um post da instituição em sua página no Facebook.

A esposa de Falk, de 74 anos, morreu do vírus algumas semanas antes. O hospital disse que, apesar de ter perdido a mulher, o idoso permaneceu forte no combate ao vírus e na sua sobrevivência.

A equipe de atendimento do hospital fez uma homenagem a Falk e sua falecida esposa quando ele deixou o hospital, na última quarta-feira (20), para continuar sua recuperação em casa e emocionou todos os presentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também