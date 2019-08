Após tocar em médico infectado com sarampo, pessoas são vacinadas em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A secretaria municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) confirmou nessa sexta-feira (16) que fez uma vacinação de emergência em pessoas que tiveram contato com um médico infectado pelo sarampo.

O médico é de São Paulo. Ele teve a doença diagnosticada em seu estado e viajou para Campo Grande no começo desta semana. Por isso, todas as pessoas que tiveram contato com ele, segundo a Sesau, foram vacinadas.

No prédio onde ele ficou são 90 pessoas que estão sendo monitoradas.

Este ano, o Ministério da Saúde emitiu alertas para quem vai viajar para regiões do Brasil com registros de casos de sarampo. São 967 casos confirmados, a maioria em São Paulo.

Outros 2.740 estão sendo investigados. Nenhuma morte foi registrada no país. São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia são os estados que já tiveram registros da doença.

O médico de São Paulo que teve confirmação para sarampo já voltou para seu estado de origem.

A Sesau orienta que quem não se vacinou contra o sarampo deve procurar uma unidade de saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também