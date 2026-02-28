Atendimentos no Hospital Regional de Dourados aumentam para quase 6,7 mil

O Hospital Regional de Dourados registrou 6.697 atendimentos entre setembro e dezembro de 2025, média de 1.674 procedimentos por mês, segundo dados da unidade. O aumento representa mais de 430 atendimentos mensais em relação a agosto, quando foram realizados 1.239 atendimentos.

O crescimento é resultado da implantação progressiva de novas unidades, da ampliação da capacidade instalada e da consolidação dos fluxos assistenciais, o que fortalece a regionalização da saúde e reduz a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Para o paciente Jacinto Maximiano Pinheiro, do município de Batayporã, o atendimento foi ágil e eficiente. Ele passou pela Policlínica em novembro para os preparativos pré-operatórios e realizou a cirurgia em dezembro. “Fiquei extremamente satisfeito com a agilidade em todas as etapas, desde as consultas até o procedimento”, afirmou.

O aumento na produção assistencial representa expansão do acesso regional a consultas, exames e procedimentos, diminuindo deslocamentos para outras regiões do Estado e fortalecendo a resolutividade da rede pública de saúde.

O crescimento registrado está ligado à abertura da Policlínica Cone Sul, em setembro, e ao início das atividades da Unidade I, em dezembro, consolidando o HRD como referência regional de atendimento médico.

