Menu
Menu Busca sábado, 28 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Saúde

Atendimentos no Hospital Regional de Dourados aumentam para quase 6,7 mil

Crescimento reflete expansão do complexo hospitalar e redução de deslocamentos para outros municípios

28 fevereiro 2026 - 17h32Luiz Vinicius
Média mensal salta de 1.239 para 1.674 atendimentos após expansão dos serviçosMédia mensal salta de 1.239 para 1.674 atendimentos após expansão dos serviços   (HRD/Divulgação)

O Hospital Regional de Dourados registrou 6.697 atendimentos entre setembro e dezembro de 2025, média de 1.674 procedimentos por mês, segundo dados da unidade. O aumento representa mais de 430 atendimentos mensais em relação a agosto, quando foram realizados 1.239 atendimentos.

O crescimento é resultado da implantação progressiva de novas unidades, da ampliação da capacidade instalada e da consolidação dos fluxos assistenciais, o que fortalece a regionalização da saúde e reduz a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Para o paciente Jacinto Maximiano Pinheiro, do município de Batayporã, o atendimento foi ágil e eficiente. Ele passou pela Policlínica em novembro para os preparativos pré-operatórios e realizou a cirurgia em dezembro. “Fiquei extremamente satisfeito com a agilidade em todas as etapas, desde as consultas até o procedimento”, afirmou.

O aumento na produção assistencial representa expansão do acesso regional a consultas, exames e procedimentos, diminuindo deslocamentos para outras regiões do Estado e fortalecendo a resolutividade da rede pública de saúde.

O crescimento registrado está ligado à abertura da Policlínica Cone Sul, em setembro, e ao início das atividades da Unidade I, em dezembro, consolidando o HRD como referência regional de atendimento médico.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lei definiu fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026
Saúde
Novas diretrizes ampliam o tratamento de fibromialgia pelo SUS
Fachada do espaço no bairro Coronel Antonino
Cultura
Novo espaço cultural Cult oferece aulas a partir de R$ 25 na região norte da Capital
Vagas são para médicos
Saúde
HU-UFGD oferta 11 vagas para médicos com salário de R$ 11,4 mil
A ampliação contempla bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias) ou com peso inferior a 1.500 gramas
Saúde
Bebês prematuros e filhos de mães com HIV passam a ter acesso ampliado à vacina hexa-acelular em MS
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Em meio à investigação de extermínio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
Política
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Humap-UFMS recebe novo Raio-X e ampliação da Hemodinâmica em investimentos de R$ 19,7 milhões
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Estado passou de 500 para 1 mil análises
Saúde
Sequenciamento genômico cresce e reforça monitoramento de vírus em MS

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande