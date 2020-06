Barreiras sanitárias abordam 21,4 mil pessoas durante feriado prolongado

As barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande nas principais entradas da cidade abordaram mais de 21.488 pessoas durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Conforme o balanço da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), do dia 11 ao dia 14 de junho, 10.023 veículos passaram pelos bloqueios, onde é feita orientação do motorista e passageiros, avaliação de casos suspeitos e a desinfecção dos automóveis.

Foram submetidas à testagem que detecta os anticorpos IgM e IgG, 32 pessoas. Elas apresentaram ou relataram sintomas recentes, como febre, dor de cabeça e coriza. Outras quatro deram resultado para a Covid-19. Porém, elas contraíram a doença e já se reocuparam. Todas eram assintomáticas, sendo que os passageiros vieram dos municípios de Rio Brilhante (MS), Sidrolândia (MS), Presidente Prudente (SP) e Dourados (MS).

As barreiras sanitárias fixas estão em funcionamento desde o dia 08 de junho em pontos estratégicos das saídas para São Paulo, Sidrolândia e Três Lagoas, onde o fluxo de veículos vindo dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul e de outros estados é mais intenso. No acumulado, já foram 57.526 pessoas orientadas, 18.032 veículos abordados e 61 testes realizados. A previsão é de que o trabalho se estenda até o dia 22 de junho.

Abordagem

Ao passar pelo local, o motorista é abordado por profissionais da saúde, da Secretaria Municipal e voluntários, que aferem a temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, informam e orientam a população sobre a prevenção da Covid-19.

Caso a temperatura corporal esteja superior a 37,8ºC, a pessoa é convidada a realizar o teste rápido. O resultado sai entre 15 a 20 minutos. É feito ainda o preenchimento de um formulário onde a pessoa relata a presença ou não de outros sintomas, como dor de cabeça, tosse e coriza e informa se teve contato com caso positivo ou esteve recentemente em outros estado ou município.

A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo Governo do Estado. A operação conta com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

