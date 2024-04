Brasil registrou 80.012 novos casos de tuberculose em 2023

Dados do Ministério da Saúde, por meio do Boletim Epidemiológico de Tuberculose, mostrou que o Brasil registrou 80.012 novos casos da doença em 2023, número que aponta para uma queda de 1,95% em relação ao ano passado.

No total, foram 81.604 notificações em 2022, o que aponta para uma queda de casos entre os anos.

Em abril do ao passado o governo criou o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente (Cieds), com o objetivo de elaborar ações para eliminar a doença no país.

