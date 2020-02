Brasileiros em quarentena seguem sem sintomas de coronavírus

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

O Ministério da Defesa informou nesse sábado (15) que os 58 brasileiros que vieram de Wuhan, epicentro do coronavírus na China, estão cumprindo o período de quarentena em Anápolis (GO) e não apresentam sintomas do novo vírus.

De acordo com a nota divulgada pelo ministério, os repatriados “passaram pelas avaliações clínicas previstas e permanecem com o quadro assintomático”.

Os brasileiros estão sendo avaliados pelo Laboratório Central do Estado de Goiás (Lacen), em todos os 34 brasileiros resgatados e nos 24 profissionais, tripulação, médicos e equipe de comunicação.

Desde o último domingo (9), eles estão hospedados na Base Aérea de Anápolis.

Caso nenhum brasileiro apresente sintoma da doença, serão liberados ao fim dos 18 dias de isolamento.

Casos no Brasil

Na última sexta-feira (14), o Ministério da Saúde informou que investiga quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Todas elas têm histórico de visita a China, mas nenhuma a Wuhan.

Deixe seu Comentário

Leia Também