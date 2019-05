Câmara debaterá conscientização sobre fibromialgia

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal promove na quarta-feira (29), a partir das 9 horas, audiência pública para discutir sobre "Fibromialgia - Conscientizar para (con)viver bem". O debate tem objetivo de conscientizar sobre a síndrome, além de implantar políticas públicas efetivas, que garantam tratamento e, consequentemente, mais qualidade de vida aos portadores da doença.



A audiência foi proposta pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, vice-presidente da comissão, também composta pelo vereador Dr. Lívio (presidente), Fritz, Dr. Wilson Sami e Veterinário Francisco. A Audiência contará com a participação de profissionais da saúde, especialistas no assunto e de portadores da síndrome.



A fibromialgia provoca dores por todo o corpo do paciente durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos e tendões. A causa específica da doença é desconhecida, mas pode estar associada a desequilíbrios emocionais e estresse.



“A nossa proposta estabelece ações do município em parceria com a sociedade civil organizada, buscando a conscientização sobre diagnóstico, tratamento e legislações aplicáveis”, explica a vereadora Enfermeira Cida Amaral.



A audiência pública será na quarta-feira, dia 29 de maio, a partir das 9 horas, no Edroim Reverdito, o Plenarinho, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park. O debate será transmitido ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms

