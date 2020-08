Campanha de vacinação contra o sarampo segue até 31 de outubro

Joilson Francelino, com assessoria

A campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas entre 20 e 49 anos foi prorrogada até o dia 31 de outubro por orientação do Ministério da Saúde devido a baixa cobertura em todo o país. Em Campo Grande, as doses estão disponíveis nas 71 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs).

O sarampo é uma doença infecciosa grave causada pelo vírus Measles morbillivirus, que está em plena circulação no Brasil, assim como a Covid-19. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) alerta a população, em especial da faixa etária prioritária desta quarta fase da campanha, sobre a necessidade de buscar pela dose extra da vacina o quanto antes, mesmo que já a tenha recebido anteriormente.

“A vacina é a melhor prevenção contra a doença e essa proteção é necessária porque a doença está em circulação em alguns estados do país, inclusive com surto ativo com casos especialmente entre pessoas de 20 a 49 anos”, disse a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A superintende chama a atenção para a baixa procura pela vacina nas unidades de saúde. “Infelizmente a procura pela vacina ainda é muito baixa. O público adulto é mais resistente, mas o que a população precisa entender é a importância de se proteger”, disse.

Em Campo Grande, a meta é atingir aproximadamente 391 mil pessoas, no entanto até a última semana apenas 14.972 haviam sido vacinadas. Neste ano já foram confirmados sete casos de sarampo no município, todos considerados importados.

Recomendação

Todos indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade precisam ter duas doses da vacina tríplice viral. Os de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose. A tríplice está disponível na rotina das unidades de saúde.

