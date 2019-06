Caravana da Saúde retoma atendimento e deve fazer 2 mil cirurgias

Na manhã desta segunda-feira (17), o projeto Caravana da saúde, foi relançado pelo governador Reinaldo Azambuja em Campo Grande. A regulação da Secretaria Estadual de Saúde vai abrir cadastro para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o governador, já existe um agendamento geral de pacientes em diversas cidades que devem ser atendidas para diminuir as filas. Ele salientou que a Caravana não parou, haja vista, que os hospitais estavam fazendo as cirurgias eletivas.

“O maior volume de cirurgias de cirurgias represadas são oftalmológicas então vamos disponibilizar nessa etapa que se inicia hoje, mais de 8 mil consultas e mais de 2 mil cirurgias. A ideia é ir zerando essa fila, temos um volume de 60 mil cirurgias feitas em quatro anos de mandato e o objetivo é ampliar o atendimento”, disse Azambuja.

Azambuja explicou que a fila é crescente, pois, mesmo com o atendimento dos cadastrados, aumenta a demanda com o passar dos meses.

Ele agradeceu o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta e lembrou que o projeto continua devido a parceria com o Governo Federal. Os recursos nessa etapa de cirurgias ultrapassa os R$ 2 milhões de reais.

