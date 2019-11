Compra compartilhada de medicamentos garantirá agilidade aos pacientes

Nova modalidade de compra de medicamentos pelo Consórcio Brasil Central, reduzirá custos para o estado em até 30% e garantirá que pacientes que necessitem dos medicamentos para tratamento doenças degenerativas e de alta complexidade, recebam com maior agilidade.

A publicação do edital de licitação foi na quinta-feira (28), na última reunião do 21 º Fórum de Governadores do Consórcio Interestadual para Desenvolvimento do Brasil Central, em São Luiz do Maranhão.

O pregão para a compra dos medicamentos acontece no dia 11 de dezembro, na modalidade menor valor por item, visando formar o Sistema de Registro de Preços. A licitação conta com subsídios de R$ 170 milhões, recursos dos sete estados integrantes do BrC: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Distrito Federal e Rondônia.

Para Reinaldo, além da otimização do processo licitatório, que nos moldes tradicionais levam no mínimo 60 dias no seu trâmite, a compra conjunta vai forçar a queda nos valores praticados pelo mercado farmacêutico.”São 170 milhões de reais de compras para sete Estados, com certeza terá uma redução de custo”, completou.

A expectativa do governo é que a primeira aquisição de remédios neste modelo de licitação chegue em Mato Grosso do Sul já na segunda quinzena de janeiro de 2020. A contrapartida sul-mato-grossense para o pregão é de R$ 25 milhões.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, adiantou que a compra envolve 103 medicamentos de alta complexidade. “A nova modalidade vai nos assegurar agilidade, redução substancial do custo dos, mas principalmente, beneficiar a população de Mato Grosso do Sul que precisa dos remédios para uma melhor qualidade de vida”.

