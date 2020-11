“Compromisso com a vida”, diz secretário ao defender medidas restritivas

Durante a divulgação do boletim coronavírus desta segunda-feira (23), o secretário de estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), Geraldo Resende, afirmou: "Vamos ter que tomar medidas restritivas, seja na capital Campo Grande, sejá no pequeno município do interior do Estado". "Eu quero acreditar que os prefeitos e prefeitas, os eleitos e não eleitos, têm compromisso com a vida", emendou o secretário diante do aumento dos casos no Estado.

Mato Grosso do Sul confirmou mais 503 casos e cinco novas mortes em decorrência do coronavírus, que foram registrados nesta segunda. O número de infectados já chega a 92.970, a média móvel de casos registrados nos últimos sete dias, está em 694,1.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 83.609 já estão recuperados. MS tem 7.634 casos ativos. No total, MS já registrou 1.727 óbitos. A média móvel óbitos dos últimos sete dia em no estado está em 4.9. A taxa de contágio está em 0.96.

Atualmente 314 pessoas estão internadascom Coronavírus no Estado, sendo 183 em leitos clínicos e 131 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 78%, na macrorregião de Campo Grande. Já a macrorregião de Dourados com 61% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 58% dos leito ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 59%.

As cinco cidades que tiveram maisóbitos são, Campo Grande já registrou 741 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá com 172 óbitos, em Dourados já são 118, em Aquidauana foram 64 pessoas que perderam a vida e Três Lagoas tem a 48 mortes. A taxa de letalidade no estado está em 1,9%.

Conforme o boletim epidemiológico, foram registrados cinco óbitos, duas são de Campo Grande, e três municípios registraram uma morte, foram Cassilândia, Três Lagoas e Dourados. Somente uma das mortes não tem nada relatado, as outras tem algum tipo de comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, entre outras. Duas mortes ocorreram no dia 21 e outras três no dia 22 de novembro.

De acordo com a SES, dos 503 novos casos, foram registrados em Campo Grande com 345 casos, em Dourados 28 registros, Chapadão do Sul 14 casos, Amambai 13 e Naviraí 11 novos infectados. Os outros casos notificados ocorreram em outros 31 municípios.

As cinco cidades que tiveram mais casos desdeo inicio da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 42.134 registros da doença, Dourados tem 9.537, Corumbá já registrou 5.283 casos, Três Lagoas com 3.308 infectados e Sidrolândia com 2.214 casos.

Conforme o boletim, MS já soma 358.180 casos notificados dos quais 260.896 foram descartados. Há 1.251 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 3.063 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

O Brasil já registrou 6.071.401 casos, e 169.183 mortes pela doença. Na região centro-oeste foram 743.531 casos e 15.866 óbitos confirmados desde o inicio da pandemia no dia 11 de março deste ano.

