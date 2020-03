A Prefeitura de Bataguassu iniciou na manhã desta segunda-feira (30) uma operação de limpeza de ruas com uso de cloro e água. Segundo o órgão, a ação é mais uma tentativa de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida a trabalho é realizado com de caminhões-pipa e por profissionais utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O foco são locais onde há maior concentração de pessoas.

Balanço

Ainda conforme a Prefeitura, a cidade não tem casos confirmados da doença, mas o município continua em estado de alerta. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que a população prossiga com os cuidados de higiene pessoal, evitem aglomerações e sigam as medidas preventivas instituídas pelo município por meio dos decretos municipais, entre eles, obedecer o toque de recolher no período das 21 às 5 horas (horário de Brasília); e permanecer em casa, em especial, os idosos.

