Coronavírus: com mais um idoso morto, MS chega a 63 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou registro de mais uma morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (26). Com o óbito, o estado já registra 63 vítimas fatais da doença.

A vítima era um idoso, 75 anos, morador de Dourados, De acordo com a SES ele sofria de diabetes, fibrose pulmonar e hipertensão.

O então paciente sentiu os primeiros sintomas em 15 de junho e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Antonio Afranio Martins (UPA) em Dourados em 23 de junho.

Com a evolução dos sintomas nos últimos três dias o paciente foi transferido para a área Covid e foi mantido em máscara de venturi. A morte ocorreu na última terça-feira (23) e o exame positivo para COVID-19 saiu nesta quinta-feira (25).

Mortos por cidade

Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 18 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí e 01 em Fátima do Sul.

