Coronavírus: MS registra 5 mortes e 322 novos casos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (25), 322 novos casos de coronavírus e 5 novos óbitos em Mato Grosso do Sul, com isso o estado registra 5.391 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

Entre os novos óbitos registrados, quatro foram noticiados no JD1 Notícias, os detalhes podem ser lidos clicando aqui e aqui.

O quinto óbito, divulgado no boletim, se trata de uma mulher, 32 anos, moradora de Dourados. Ela foi diagnosticada no dia 16 de junho com o coronavírus, sem nenhuma comorbidade, e faleceu hoje (25).

Nas últimas 24 horas, a cidade que mais teve casos registrados foi Campo Grande com 108, seguido por Dourados com 97 casos em terceiro está o município de Rio Brilhante com 24 novos casos.

O estado já registra 37.372 casos notificados, destes, 1.496 estão em análises e 2.082 seguem sem encerramento e 27.271 já foram descartados.

Entre os 5.391 pacientes já contaminados, 3.108 estão em isolamento domiciliar, 3.191 já estão recuperados, 193 pacientes estão internados e 61 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 2.247 confirmações, seguido por Campo Grande com 1.554 e Guia Lopes da Laguna com 257.

Confira a taxa de ocupação de leitos por macrorregião:





Deixe seu Comentário

Leia Também